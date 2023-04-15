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За год войны Польша предоставила Украине помощи на почти 11 миллиардов евро

Суббота, 15 апреля 2023, 15:04 - Игорь Пилипив

С начала большой войны Польша предоставила Украине помощи на сумму около 11 млрд евро.

Об этом сообщила министр финансов Польши Магдалена Жецковская во время встречи в Atlantic Council в Вашингтоне, передает "Укринформ".

"Общий объем расходов для Украины составляет до 2% нашего ВВП, то есть около 50 миллиардов злотых", - заявила Жечковская.

Она подчеркнула, что это значительная статья в польском бюджете, и, несмотря на то, что Польша не получает адекватной компенсации от ЕС за помощь Украине, это необходимо делать, поскольку Украина борется за свое будущее, ценности и свободу. 

Напомним:

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский заявил, что импорт зерна из Украины будет приостановлен как минимум до июля этого года.

Польша
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Экономическая правда
Укр / Рус
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