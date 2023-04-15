НБУ на межбанке продал более 242 миллионов долларов из резервов

Национальный банк за неделю 10-14 апреля продал из резервов 242,92 млн долларов, зато в резервы ничего не выкупил.

Об этом говорится в данных НБУ.

На прошлой неделе регулятор на межбанковском валютном рынке продал 242,92 млн долларов, а неделей ранее - 126,34 млн долларов. При этом НБУ за последние пять недель купил только 1 млн долларов.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

Всего с начала года НБУ продал уже 7,612 млрд долларов, а купил 62,3 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Напомним:

На 1 апреля международные резервы Украины достигли рекордного уровня за последние 11 лет - 31,88 миллиарда долларов.