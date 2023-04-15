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Цены на продукты транспорт и жилье: стоимость жизни в Украине и соседних странах

Суббота, 15 апреля 2023, 12:00 - Экономическая правда

Из-за войны украинцы стали чаще сталкиваться со значительным ростом повседневных расходов. Цены на продукты питания, автомобили и недвижимость выросли, но при этом официальная зарплата почти не изменилась.

Большому количеству украинцев также пришлось выехать за границу и обустраивать быт в соседних государствах. Однако расходы в европейских странах оказались еще выше.

Какие именно расходы стали больше в Украине и сколько стоит жизнь в соседних странах - объяснение в видео ЭП.

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