Цены на продукты транспорт и жилье: стоимость жизни в Украине и соседних странах
Суббота, 15 апреля 2023, 12:00 -
Из-за войны украинцы стали чаще сталкиваться со значительным ростом повседневных расходов. Цены на продукты питания, автомобили и недвижимость выросли, но при этом официальная зарплата почти не изменилась.
Большому количеству украинцев также пришлось выехать за границу и обустраивать быт в соседних государствах. Однако расходы в европейских странах оказались еще выше.
Какие именно расходы стали больше в Украине и сколько стоит жизнь в соседних странах - объяснение в видео ЭП.