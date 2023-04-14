Европарламент готовит жесткие требования по использованию искусственного интеллекта – FT

Европарламент готовит новые жесткие меры по использованию искусственного интеллекта, в том числе заставит разработчиков чат-ботов сообщать, используют ли они материалы, защищенные авторским правом.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с этим процессом.

По словам собеседников, знакомых с процессом, депутаты Европарламента в Брюсселе близки к согласованию ряда предложений, которые станут частью европейского закона об искусственном интеллекте - масштабного набора нормативных актов по использованию ИИ.

"Среди мер, которые, вероятно, будут предложены парламентариями, - обязательство разработчиков таких продуктов, как ChatGPT от OpenAI, декларировать, используется ли защищенный авторским правом материал для обучения их ИИ-моделей, что позволит создателям контента требовать оплату.

Депутаты Европарламента также хотят, чтобы ответственность за злоупотребление программами искусственного интеллекта возлагалась на разработчиков, таких как OpenAI, а не на меньшие компании, которые их используют", - пишет FT.

Одним из спорных предложений евродепутатов является запрет на использование распознавания лиц в общественных местах при любых обстоятельствах. Ожидается, что страны-члены ЕС под давлением своих местных полицейских сил будут выступать против полного запрета биометрии, говорят источники, которые непосредственно знакомы с ходом переговоров.

Достижение согласия между депутатами Европарламента, которые уже почти два года ведут борьбу за меры по контролю над искусственным интеллектом, имеет решающее значение для начала более широких переговоров по закону об искусственном интеллекте.

Предложенный закон будет содержать одни из самых жестких правил по развитию искусственного интеллекта и появился на волне растущего беспокойства относительно потенциальных злоупотреблений технологией, добавляет газета.

После того, как парламент согласует свою позицию, государства-члены, Европейская комиссия и депутаты Европарламента совместно разработают окончательный вариант законопроекта, чтобы принять его до конца текущей каденции Европарламента в 2024 году.

Экономическая правда