Twitter увеличивает лимит до 10 000 символов для пользователей Twitter Blue

Компания Twitter запустила поддержку твитов длиной до 10 тыс символов для пользователей Twitter Blue в США.

Об этом сообщается в блоге соцсети.

"Мы улучшаем удобство написания и чтения твитов в Twitter! Начиная с сегодняшнего дня, Twitter поддерживает твиты длиной до 10 000 символов, с полужирным и курсивом.

Подпишитесь на Twitter Blue, чтобы получить доступ к этим новым функциям, и подайте заявку на включение подписок в вашем аккаунте, чтобы получать доход непосредственно в Twitter. Нажмите на "Монетизация" в настройках, чтобы подать заявку уже сегодня", - говорится в сообщении.

Владелец Twitter Илон Маск заявил в четверг, что пользователи социальной сети смогут предлагать своим подписчикам подписку на контент, включая длинные тексты и многочасовые видео.

Маск ввел изменения для увеличения доходов в Twitter после того, как в прошлом году доход от рекламы на платформе упал накануне его приобретения, которое было закрыто в октябре.

После того, как Маск возглавил компанию, он быстро осуществил ряд изменений. Компания ввела платную услугу "синяя галочка" (Twitter Blue), подтвержденную Twitter, и сократила штат сотрудников примерно на 80%.

Экономическая правда