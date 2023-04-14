Россияне заняли первое место среди иностранцев по покупке жилья в Грузии
За 2022 год иностранцы купили в Грузии 15 тысяч квартир, из них шесть тысяч квартир купили россияне, еще 2187 квартир граждане РФ приобрели в Грузии в первом квартале 2023 года.
Об этом пишут Meduza и РБК со ссылкойсм на данные Минюста Грузии.
Второе место по количеству купленного гражданами жилья занял Израиль (в прошлом году граждане этой страны приобрели в Грузии 1892 квартиры).
Замыкает топ-3 Украина (1321 приобретенная квартира в прошлом году).
Также в десятку стран, чьи граждане чаще всего покупали в Грузии жилую недвижимость, вошли Иран, Турция, Беларусь, Германия, США, Казахстан и Армения. По итогам первого квартала 2023 года в рейтинг вместо Соединенных Штатов попала Польша.
Грузия стала одним из самых популярных направлений для россиян, которые выезжали из страны после начала полномасштабного вторжения в Украину и после объявления мобилизации.
Как пишет РБК, в 2022 году на территорию Грузии въехали почти полтора миллиона граждан России.
Экономическая правда