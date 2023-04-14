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Россияне заняли первое место среди иностранцев по покупке жилья в Грузии

Пятница, 14 апреля 2023, 16:32 - Алексей Павлыш

За 2022 год иностранцы купили в Грузии 15 тысяч квартир, из них шесть тысяч квартир купили россияне, еще 2187 квартир граждане РФ приобрели в Грузии в первом квартале 2023 года.

Об этом пишут Meduza и РБК со ссылкойсм на данные Минюста Грузии.

Второе место по количеству купленного гражданами жилья занял Израиль (в прошлом году граждане этой страны приобрели в Грузии 1892 квартиры).

Замыкает топ-3 Украина (1321 приобретенная квартира в прошлом году).

Также в десятку стран, чьи граждане чаще всего покупали в Грузии жилую недвижимость, вошли Иран, Турция, Беларусь, Германия, США, Казахстан и Армения. По итогам первого квартала 2023 года в рейтинг вместо Соединенных Штатов попала Польша.

Грузия стала одним из самых популярных направлений для россиян, которые выезжали из страны после начала полномасштабного вторжения в Украину и после объявления мобилизации.

Как пишет РБК, в 2022 году на территорию Грузии въехали почти полтора миллиона граждан России.

Экономическая правда

Россия Грузия недвижимость жилье
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