Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать инвестсчета россиян

Один из крупнейших банков ОАЭ - Emirates NBD - начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на источники.

Отмечается, что российские клиенты Emirates NBD начали получать письма, в которых банк предупреждает: в случае, если они не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, их активы будут переведены на отдельный сегрегированный счет, на котором будут установлены ограничения по переводу наличных.

О получении письма изданию рассказали два клиента банка. То, что такие письма действительно получают клиенты ENBD, подтвердили также два источника на банковском рынке.

В письме клиентам банк отмечает, что любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг будут попадать на сегрегированный счет. Перевести их на свой счет в ENBD российский клиент не сможет.

"Продать бумаги со счета клиент сможет не с помощью привычного механизма "поставка против платежа" (delivery versus payment, DVP), когда движение ценных бумаг и денег между сторонами сделки происходит единовременно, а при условии "поставка, свободная от платежа" (free-of-payment, FOP).

При таком механизме перевод денег происходит только после того, как были переведены бумаги. Продающие стороны не очень любят механизм FOP, поскольку в этом случае на них ложатся дополнительные риски - всегда есть определенная вероятность, что сделку в итоге не рассчитают, отменят и т.д., а потом по какой-то причине бумага не вернется к продавцу", - говорится в материале.

ENBD заявляет в письме, что ограничения введены в соответствии с "директивой ЕС". Исключений для россиян, у которых есть резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.

ENBD, как европейские и швейцарские банки, которые пользуются услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, обязан выполнить требование депозитария, пояснил изданию банкир, знакомый с ситуацией.

Он отмечает, что сотрудники других банков, с которыми он разговаривал, не получали уведомлений от депозитариев и не планируют предпринимать никаких действий в отношении российских клиентов. Однако риск того, что и другие банки в ОАЭ начнут ограничивать инвестиционную деятельность россиян, исключать нельзя, считает эксперт.

Экономическая правда