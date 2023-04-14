"Новая почта" отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города
Пятница, 14 апреля 2023, 15:23 -
Логистическая компания "Новая почта" сделала переадресацию в пределах одного города бесплатной.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет, пояснили в компании.
Так, без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах города:
- из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;
- с адреса на адрес на адрес;
- из отделения/почтомата на адрес, но нужно будет оплатить доставку курьером - 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.
Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе "Трекинг" или в отделении.
При этом в компании напомнили, что переадресация между различными населенными пунктами остается платной.
Экономическая правда