"Новая почта" отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города

Логистическая компания "Новая почта" сделала переадресацию в пределах одного города бесплатной.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет, пояснили в компании.

Так, без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах города:

из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;

с адреса на адрес на адрес;

из отделения/почтомата на адрес, но нужно будет оплатить доставку курьером - 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.

Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе "Трекинг" или в отделении.

При этом в компании напомнили, что переадресация между различными населенными пунктами остается платной.

Экономическая правда