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"Новая почта" отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города

Пятница, 14 апреля 2023, 15:23 - Экономическая правда

Логистическая компания "Новая почта" сделала переадресацию в пределах одного города бесплатной.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет, пояснили в компании.

Так, без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах города:

  • из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;
  • с адреса на адрес на адрес;
  • из отделения/почтомата на адрес, но нужно будет оплатить доставку курьером - 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.

Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе "Трекинг" или в отделении.

При этом в компании напомнили, что переадресация между различными населенными пунктами остается платной.

Экономическая правда

Новая почта
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