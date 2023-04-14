Оккупанты готовятся заблокировать персонал ЗАЭС из-за возможного контрнаступления ВСУ – Энергоатом

Российские оккупанты завозят на Запорожскую АЭС еду и воду и готовятся силой удерживать там персонал станции, опасаясь анонсированного украинского контрнаступления.

Источник: НАЭК "Энергоатом" и канал Энергодар в Telegram

Детали: Сообщается, что сейчас есть "безумный дефицит профессиональных атомщиков, которые нужны для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС", также есть информация о предстоящем украинском наступлении, поэтому оккупанты готовятся к длительному удерживанию в заложниках сотрудников ЗАЭС.

Отмечается, что захватчики уже завезли на станцию много провизии и воды. В Энергоатоме предполагают, что россияне могут не отпустить персонал станции после одной из очередных рабочих смен и силой их заблокируют на ЗАЭС.

В Энергоатоме напомнили, что так оккупанты уже поступали в начале полномасштабного вторжения, когда закрыли смену станции на Чернобыльской АЭС. Тогда захватчики около месяца не отпускали персонал станции по домам, удерживая людей в заложниках вплоть до деоккупации.