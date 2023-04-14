Курс валют на 14 апреля: наличная гривна продолжает стремительно слабеть против евро

В пятницу, 14 апреля, ослабление наличной гривны продолжилось: если против доллара курс вырос несущественно, то против евро - на 20-30 копеек второй день подряд.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 37,70 - 37,82 грн, а в четверг, 13 апреля, курс колебался между 37,66 - 37,80 грн. Гривна с начала недели ослабляется после существенного укрепления на прошлой неделе.

Относительно "черного" курса гривны к евро, он снова ослаб большими темпами. На это же время курс составлял 41,30 - 41,51 грн, хотя днем ранее составлял 41,00 - 41,31 грн. Для сравнения, на начало недели курс колебался на уровне 40,6 - 40,8 гривны за евро.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,4 - 37,95 грн (курс на 13 апреля - 37,425 - 37,85 грн);

Евро - 40,75 - 41,5 грн (курс на 13 апреля - 40,55 - 41,2 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,2 - 37,7 грн;

Ощадбанк - 37,45 - 38,4 грн;

Укрэксимбанк - 37,55 - 38,15 грн;

Райффайзен - 37,5 - 38,4 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.