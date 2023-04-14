Компания близкого к Лукашенко миллионера до сих пор не под санкциями. В Украине у нее две электростанции

Миллионер Александр Машенский, близкий к белорусскому диктатору Александру Лукашенко, имеет в Украине две солнечные электростанции через компанию "Экотехник Великая Добронь", которая до сих пор не под санкциями.

Об этом говорится в материале Радыё Свабода.

В Украине у Машенского также работала пищевая компания "Санта Холод Украина", активы которой были арестованы в июне прошлого года.

Зато другая компания миллионера, ООО "Экотехник Великая Добронь", продолжает работать в Украине.

Она зарегистрирована в 2012 году, и в том же году начала строительство солнечной электростанции в селе Великая Добрань на Закарпатье. Она был введен в эксплуатацию с 2017 по 2019 годы, в три очереди, пока суммарная мощность не достигла 3,33 МВт.

В марте 2019 года ООО "Экотехник Великая Добронь" завершило строительство новой фотоэлектрической электростанции мощностью 16,9 МВт в г. Бар в Винницкой области.

Компания планировала и в дальнейшем развиваться, как отмечается на официальном сайте, "не только в области солнечной энергетики, но и в других направлениях, максимально используя климатические особенности и ресурсы Украины".

Согласно финансовому отчету, доход компании "Экотехник Великая Добронь" в 2022 году составил 213,3 млн грн (в 2021 году - 259,2 млн грн), убытки - 180,4 млн грн (в 2021 году чистая прибыль была на уровне 106 млн гривен).

Активы компании на 2022 год оцениваются в 619,5 млн грн.