Венгрия выйдет из российского Международного инвестбанка после санкций США – СМИ

После введения санкций США против российского Международного инвестиционного банка правительство Виктора Орбана решило, что Венгрия выйдет из финансового учреждения.

Об этом сообщило издание Világgazdaság со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

После объявления Вашингтоном санкций в среду правительство рассмотрело ситуацию с Международным инвестиционным банком и пришло к выводу, что участие в нем потеряло смысл. Поэтому Будапешт решил отозвать своих правительственных делегатов из банка, сообщили изданию источники.

Таким образом Венгрия последней из государств ЕС покинет банк, который находится под контролем России и имеет штаб-квартиру в Будапеште.

Международный инвестиционный банк – это многостороннее учреждение развития со штаб-квартирой в Будапеште. Его создали страны бывшего Восточного блока в 1970 году. Цель банка – содействие экономическому развитию государств-членов, прежде всего путем предоставления льготных займов известным компаниям или проектам.

Банк имеет почти 50% российской собственности и лишен надзора со стороны венгерских властей. Министерство финансов США в среду объявило о санкциях против учреждения.

Власти Соединенных Штатов утверждают, что присутствие Международного инвестиционного банка в Будапеште позволяет России усилить свое разведывательное присутствие в Европе, а также способствует злонамеренным действиям в Центральной Европе и на Западных Балканах и коррупции и уклонению от санкций.

Под американские санкции также попала дочерняя компания МИБ – "МИБ Капитал", зарегистрированная в Москве, действующий руководитель банка Николай Косов и двое бывших – россиянин Георгий Потапов и венгр Имре Ласлочки.

В среду днем американский посол в Будапеште Дэвид Прессман объяснил, что санкциями США хотят добиться того, чтобы Россия имела меньше доступа к международным финансовым системам.

По его словам, США не согласны с тем, чтобы Венгрия принимала у себя финансовое учреждение, чьи высокопоставленные чиновники имеют дипломатические привилегии.

Он также заявил, что Вашингтон считает Венгрию важным союзником и обеспокоен стремлением Будапешта к более тесным отношениям с Россией.

В феврале этого года Болгария заявила, что выйдет из состава акционеров Международного инвестиционного банка.

Словакия, Чехия и Румыния также вышли из состава акционеров банка в прошлом году.