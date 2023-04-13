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Укр / Рус

Airbus впервые со времен до пандемии стоит $110 миллиардов

Четверг, 13 апреля 2023, 16:27

Рыночная стоимость авиастроительной компании Airbus впервые со времен до пандемии пересекла отметку в 110 млрд долл.

Об этом сообщает Bloomberg.

Последний раз рыночная капитализация французской компании превышала 110 млрд долл в начале 2020 года.

После этого с началом пандемии коронавируса акции подверглись беспрецедентному падению, поскольку ограничения на путешествия и карантин заставили авиакомпании остановить самолеты, а Airbus - сократить объемы производства.

Хотя Airbus прогнозировал более высокие объемы поставок на этот год, дефицит деталей заставил замедлить амбициозное наращивание производства своего самого продаваемого семейства самолетов A320. 

В этом году компания ожидает, что скорректированная прибыль до уплаты процентов и налогов составит 6,4 млрд долларов по сравнению с 6 млрд долл в 2022 году.



Экономическая правда
Укр / Рус
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