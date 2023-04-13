Курс валют 13 апреля: наличная гривня ослабла к евро на "черном рынке"

В четверг, 13 апреля, наличная гривня продолжила ослабляться к доллару и евро: на "черном рынке" курс к евро вырос на 20-30 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 37,66 - 37,80 грн, а в среду, 12 апреля, курс колебался между 37,56 - 37,68 грн. Гривна с начала недели ослабляется после существенного укрепления на прошлой неделе.

Относительно "черного" курса гривны к евро, он ослаб большими темпами. На это же время курс составил 41,00 - 41,31 грн, хотя днем ранее курс колебался на уровне 40,78 - 40,91 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,425 - 37,85 грн (курс на 12 апреля - 37,3 - 37,8 грн);

Евро - 40,55 - 41,2 грн (курс на 12 апреля - 40,5 - 41,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,1 - 37,6 грн;

Ощадбанк - 37,4 - 38,3 грн;

Укрэксимбанк - 37,5 - 38,1 грн;

Райффайзен - 37,5 - 38,4 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.