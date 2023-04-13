Рыночная стоимость LVMH достигла рекордных 440 миллиардов евро на фоне высокого спроса в Китае

Акции холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy выросли до рекордного уровня после того, как китайские покупатели вышли из самых строгих в мире карантинных ограничений и "набросились" на роскошные сумки и ювелирные украшения, вызвав всплеск продаж.

Об этом пишет Bloomberg.

Акции выросли на 5% на парижских торгах, подняв рыночную стоимость LVMH примерно до 440 миллиардов евро (485 миллиардов долларов), что является самым высоким показателем в Европе. В этом году акции выросли более чем на четверть после того, как восстановился спрос со стороны Китая.

Продажи крупнейшего подразделения группы Louis Vuitton, которое занимается одеждой и изделиями из кожи, выросли на 18% в первом квартале, почти вдвое превысив ожидания аналитиков. Рост подразделения в Китае составил двузначный процент, рассказал аналитикам в среду главный финансовый директор Жан-Жак Гиони.

По его словам, LVMH "чрезвычайно оптимистично" смотрит на Китай в 2023 году. "Показатели первого квартала обещают хорошие перспективы на оставшуюся часть года", - добавил Гиони.

Однако, по словам исполнительного директора, LVMH наблюдает замедление роста в США, что особенно сказалось на спросе на коньяк и продажах кожаных изделий.

"В этих результатах есть много хорошего, несмотря на США", - сказал Роджерио Фуджимори, аналитик Stifel, описывая результаты первого квартала LVMH как "сильное начало года".

В LVMH заявили, что спрос вырос во всех регионах за первые три месяца, поскольку покупатели раскупали предметы роскоши, от сумок Christian Dior до колец Tiffany.

В Японии наблюдался самый сильный квартальный рост, который составил 34%, далее следует 24% рост в Европе.

Экономическая правда