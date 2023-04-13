"Киевгорстрой" ожидает, что город выкупит у нее недвижимости на 300 миллионов

В строительной компании "Киевгорстрой" ожидают, что Киев выкупит у нее на нужды города недвижимости на 300 млн грн.

Об этом сообщил в Facebook президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

По его словам, на сегодня на рынке недвижимости фиксируют подорожание стройматериалов, сокращение количества квалифицированных кадров и практически полное отсутствие продаж.

"По этим причинам зимой "Киевгорстрой" был вынужден приостановить работы на стройплощадках. Добавилось еще отключение света, но отсутствие продаж и неуплата "рассрочниками" все же первоочередное.

Логичным является вопрос "когда строительство будет восстановлено в полном объеме?". Отвечаю. За год полномасштабной войны КГС исчерпал определенное количество запасов. На сегодняшний день делается все возможное, чтобы финансовое здоровье компании было восстановлено, и мы могли начать строить нормальными темпами", - написал Кушнир.

По его словам, ожидается, что у компании выкупят недвижимости на 300 млн грн на нужды города. Кушнир также отметил, что на рассмотрении комиссий горсовета находится решение о докапитализации компании на 1 млрд грн. Кроме этого, по его словам, "Киевмскстрой" "плотно" работает с банками.

"Убедительно прошу людей, которые купили недвижимость в рассрочку, платить. Долг по таким договорам на сегодня составляет около 326 млн грн. Понимаю, что вы скажете "начните строить, начнем платить". Но сегодня для того, чтобы начать строить, нам важна каждая гривна. Поэтому прошу это сделать. Мы в одной лодке. Подчеркну, что эти средства пойдут исключительно на достройку того конкретного комплекса, в котором вы купили квартиру", - резюмировал Кушнир.

Читайте также: Что произошло с рынком недвижимости Киева и ценами на жилье во время войны. Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир

Экономическая правда