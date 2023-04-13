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В Кремле отреагировали на решение суда в Гааге по убыткам "Нафтогаза" в Крыму

Четверг, 13 апреля 2023, 13:44 - Экономическая правда

Россия проанализирует решение Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, которым ее обязали выплатить 5 млрд долл компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму, начиная с 2014 года.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил во время брифинга.

"Эта тяжба имела место. Решение новое. Нужно проанализировать. Наши специалисты, которые занимаются защитой прав России в этом деле, будут анализировать и принимать решение о дальнейших действиях", - заявил спикер Кремля.

Напомним:

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал РФ выплатить 5 млрд долл компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму, начиная с 2014 года.

Экономическая правда

Нафтогаз Россия Крым суд
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