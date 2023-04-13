В Кремле отреагировали на решение суда в Гааге по убыткам "Нафтогаза" в Крыму
Четверг, 13 апреля 2023, 13:44 -
Россия проанализирует решение Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, которым ее обязали выплатить 5 млрд долл компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму, начиная с 2014 года.
Об этом пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил во время брифинга.
"Эта тяжба имела место. Решение новое. Нужно проанализировать. Наши специалисты, которые занимаются защитой прав России в этом деле, будут анализировать и принимать решение о дальнейших действиях", - заявил спикер Кремля.
Напомним:
Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал РФ выплатить 5 млрд долл компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму, начиная с 2014 года.
Экономическая правда