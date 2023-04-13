СБУ разоблачила газотрейдера, который мог сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине

СБУ заявила о разоблачении масштабной схемы присвоения денег "Нафтогаза" частным газотрейдером: злоумышленники нанесли ущерб госкомпании на более 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

"К организации сделки причастен топ-менеджмент столичного предприятия-газотрейдера. В 2020 году эта компания из Киева заключила соглашение с одним из теплогенерирующих предприятий Днепропетровщины", - заявили в ведомстве, не называя компанию.

Несмотря на условия договора, в середине февраля 2021 года эта компания полностью прекратила поставки голубого топлива в регион.

В ситуацию вмешалось государство, поскольку гарантом бесперебойного теплоснабжения населения является правительство. Таким образом, газ для отопления Днепропетровщины брали из ресурса "Нафтогаза".

Но "Нафтогаз" не получил за это средства, добавили в СБУ.

"В результате использования частной компанией из Киева недостоверных сведений в официальных документах, все деньги от теплогенерирующего предприятия Днепропетровщины пошли на счета столичной компании.

Позже должностные лица этой структуры легализовали средства через подконтрольные коммерческие структуры. Также задокументировано несколько переводов на личные банковские карты фигурантов", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств правоохранители сообщили директору, коммерческому директору, юрисконсульту компании-газотрейдера, а также их сообщнику о подозрении по трем статьям УКУ, отметили в СБУ.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения ˗ содержание под стражей.

Экономическая правда