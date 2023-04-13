Apple ведет переговоры с поставщиками о производстве MacBook в Таиланде – СМИ

Компания Apple ведет переговоры с поставщиками о производстве компьютеров MacBook в Таиланде в рамках постоянных усилий компании по расширению своего производственного присутствия за пределами Китая

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Nikkei.

Поставщики, участвующие в этих переговорах, имеют производственные комплексы в Таиланде для других клиентов, и обсуждают возможную сборку и производство компонентов и модулей для MacBook, рассказали Nikkei источники из трех поставщиков, участвующих в переговорах.

При этом Apple уже больше года массово производит свои Apple Watch в Таиланде.

Компания не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях.

Apple и ее ключевые поставщики перемещают производство из Китая, где строгие ограничения из-за COVID-19 привели к остановке крупнейшего завода Foxconn по производству iPhone в прошлом году.

Apple также пытается избежать удара по своему бизнесу из-за напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Bloomberg News сообщило в четверг, что Apple утроила производство iPhone в Индии, собрав в стране смартфонов на сумму более 7 миллиардов долларов за прошлый финансовый год.

Технологический гигант теперь производит почти 7% своих iPhone в Индии, по сравнению с 1% в 2021 году.

В марте Foxconn объявил о своих планах увеличить инвестиции за пределами Китая.

Экономическая правда