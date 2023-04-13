В G7 готовят на май новые санкции против бриллиантовой отрасли РФ – СМИ

Страны "Большой семерки" (G7), вероятно, введут новые санкции в отношении крупных бриллиантов весом в один карат от российской алмазодобывающей компании "Алроса", на которую приходится около трети мировых поставок необработанных алмазов.

Об этом пишет индийское издание The Economic Times со ссылкой на местных руководителей отрасли. Индия является мировым центром огранки алмазов.

"Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с крупных бриллиантов", - сказал ET председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах.

"Однако мы не имеем никакого представления о том, в какой форме будут введены санкции. Это повлияет на занятость работников алмазной отрасли в Сурате (там работают 3 млн человек), а также в Саураштре, Амрели и Бхавнагаре", - добавил он.

В настоящее время Индия может свободно экспортировать необработанные камни из России в США и другие страны G7 при условии, что они пройдут существенную трансформацию в индийской алмазообрабатывающей и полировальной промышленности, пишет издание.

По словам собеседников издания, страны G7, вероятно, введут новые санкции во время встречи 19-21 мая в Японии в преддверии ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая состоится в первую неделю июня.

Как только санкции начнут действовать, появится неопределенность в отношении занятости в алмазодобывающем секторе Индии, пишет издание.

"Количество лиц, занятых в огранке и полировке алмазов, намного выше по сравнению с нефтяной промышленностью. Страны G7 должны пересмотреть этот вопрос", - сказал один из собеседников.

Напомним:

Сообщалось, что представители Соединенных Штатов и ЕС провели встречу с руководителями компаний бриллиантовой промышленности и торговли по введению эффективных ограничений против бриллиантовой отрасли России.

В феврале сообщалось, что страны "Группы семи" (G7) и Европейский Союз обсуждают пути отслеживания движения российских бриллиантов через границы, что может проложить путь к ограничениям на торговлю ими в будущем.

Предыдущие попытки ЕС наложить санкции на российские бриллианты натолкнулись на сопротивление стран-импортеров, таких как Бельгия. Они утверждают, что эти усилия будут напрасными, поскольку транзакции просто будут осуществляться в другом месте, где механизма отслеживания бриллиантов нет.

США ввели санкции против российского горнодобывающего гиганта "Алроса", на долю которого приходится около трети мировой торговли необработанными алмазами стоимостью 80 миллиардов долларов. Но эти меры имели ограниченное влияние, поскольку большая часть торговли осуществляется через другие рынки, например Индию.

Экономическая правда