СБУ арестовала имущество Новинского на более чем 3,5 миллиарда

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Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили об аресте имущества подсанкционного пророссийского олигарха Вадима Новинского, который причастен к пособничеству стране-агрессору.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и ОГП.

В список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива. Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн, заявили в СБУ.

"Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур.

Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. Сейчас, по материалам СБУ, Минюстом уже отменены незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха", - подчеркнули в ведомстве.

"В ходе расследования установлено, что бизнесмен, после применения к нему персональных специальных экономических и других ограничительных санкций, осуществил перерегистрацию принадлежащих ему предприятий на подконтрольных лиц. Это иностранцы, которые имеют непосредственную связь с государством-агрессором", - добавили в ОГП.

В СБУ также добавили, что в уголовном производстве по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), сотрудники СБУ провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов.

"Во время обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Экономическая правда