Британия предоставит Украине дополнительные кредитные гарантии на $500 миллионов

Великобритания готова предоставить Украине дополнительные 500 млн долларов кредитных гарантий, доведя общую сумму в этом году до $1 млрд.

Об этом заявил в среду британский министр финансов Джереми Хант, пишет Reuters.

По словам Ханта, британские кредитные гарантии были важными для подписания более широкого четырехлетнего пакета поддержки Украины МВФ на сумму 15,6 миллиардов долларов США.

"Это финансирование повысит экономическую устойчивость Украины и усилит ее сопротивление против России", - сказал он во время весеннего собрания МВФ в Вашингтоне.

Сейчас Великобритания пообещала предоставить Украине поддержку на общую сумму 6,5 миллиардов фунтов стерлингов (8,1 миллиарда долларов) с момента вторжения России в феврале 2022 года, а последние кредитные гарантии помогут финансировать украинские государственные услуги, такие как школы и больницы, заявили в Министерстве финансов.

Хант также сообщил, что завершил работу над выделением дополнительных $670 млн для Трастового фонда МВФ по сокращению бедности и роста, а также $3,3 млрд для Трастового фонда МВФ по устойчивости и стабильности, который поддерживает энергетические проекты и проекты по борьбе с изменением климата.

Экономическая правда