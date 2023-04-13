Банки Швейцарии предупреждают о закрытии счетов россиян в случае уплаты налогов в РФ – СМИ

Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет. Швейцария столкнулась с давлением США и стран G7 из-за небольшого объема замороженных российских активов.

Об этом пишет РБК со ссылкой на 2 адвокатов в Швейцарии, которые работают с российскими клиентами, и на источник в банковском секторе Швейцарии.

Ситуация началась около месяца назад с клиентами UBS и Сгеԁіт Suisse, заявил управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов.

"В наше юридическое бюро обратилось около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не прекратят быть владельцами расположенных в России компаний, которые платят налоги, то банку придется закрыть их счет, но официальных действий после этого еще не было.

Действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер", - заявил Кудинов.

По его словам, банки объясняют это решение тем, что такие клиенты платят налоги государству, которое дестабилизирует ситуацию в Украине.

Еще один швейцарский адвокат рассказал РБК, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в российский бюджет. Письма с таким предупреждением некоторым своим клиентам мог прислать банк UBS, сказал РБК источник в банковском секторе Швейцарии.

Кудинов считает, что банки, скорее, вынуждены прибегать к таким шагам из-за давления на них швейцарских властей, парламентских партий и Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые снова начали говорить об усилении контроля за выполнением санкций против России.

"Эти действия наше бюро расценивает как незаконные и планирует обжаловать их, как только наши клиенты получат официальные письменные уведомления", - добавил он.

РБК направил запрос в швейцарские банки. Сгеԁіт Suisse отказался от комментариев, другие финансовые организации не ответили на запрос.

Посол США в Швейцарии и Лихтенштейне Скотт Миллер в марте заявлял о возможности заморозить российские активы на сумму 50-100 млрд швейцарских франков ($56-112 млрд).

Всего в стране могут находиться российские активы на 150-200 млрд франков ($168-224 млрд). По данным SECO, которые накануне привела директор этого департамента Элен Будлигер-Артиеда, Швейцария заморозила активы россиян под санкциями на сумму 7,5 млрд швейцарских франков ($8,4 млрд). Это треть от €21,5 млрд ($23,6 млрд), замороженных в ЕС, добавила она.

Экономическая правда