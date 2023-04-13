Нефть дешевеет, поскольку инвесторы волнуются из-за опасений рецессии

Цены на нефть снизились в четверг после роста в течение двух сессий, при этом инвесторы все еще демонстрируют продолжающееся беспокойство по поводу возможной рецессии в США и более слабого спроса на нефть.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Нефть марки Brent подешевела на 20 центов, или на 0,2%, до $87,13 за баррель к 03:52 по Гринвичу, в то время как американская West Texas Intermediate подешевела на 15 центов, или на 0,2%, до $83,11.

Оба индекса выросли на 2% в среду до максимума более чем за месяц, поскольку снижение инфляции в США породило надежду на то, что Федеральная резервная система, вероятно, прекратит повышать процентные ставки.

Причины

Однако предыдущее ужесточение монетарной политики, которое подняло процентные ставки до самого высокого уровня с 2007 года, вызвало беспокойство, что сосредоточенность ФРС на остановке инфляции может затормозить экономический рост и будущий спрос на нефть в стране, которая является крупнейшим потребителем нефти в мире.

"Разговоры о возможной рецессии в США, освещенные в последних протоколах ФРС, продолжают ставить под сомнение перспективы спроса на нефть, которые сейчас нивелируются более жесткими условиями предложения", - сказал рыночный стратег IG Еп Джун Ронг.

Индекс потребительских цен в США в прошлом месяце вырос на 0,1%, что ниже ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,2%, и по сравнению с февральским ростом на 0,4%, что повысило ожидания того, что ФРС, вероятно, прекратит повышать ставки после возможного повышения в мае.

Однако сотрудники ФРС, оценивая потенциальные последствия банковского стресса, прогнозируют "умеренную рецессию" в конце этого года.

"Ралли закончилось из-за опасений, что возможная рецессия в США ослабит спрос на сырую нефть", - сказал аналитик Fujitomi Securities Co Ltd Тошитака Тадзава.

"Нефть WTI поднялась выше 83 долларов за баррель, возле самого высокого технического максимума с декабря прошлого года, что также вызвало чувство осторожности среди инвесторов", - сказал он.

В среду рынки отреагировали на небольшой рост запасов сырой нефти в США, частично объясняя это санкционированным Конгрессом высвобождением нефти из американского резерва и снижением экспорта в начале месяца.

На прошлой неделе запасы сырой нефти выросли на 597 тыс баррелей, сообщило в среду Управление энергетической информации, по сравнению с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Reuters, относительно сокращения на 600 тыс баррелей. Между тем запасы бензина и дистиллятов сократились меньше, чем ожидалось.

Администрация Байдена планирует вскоре пополнить Стратегический нефтяной резерв США и надеется сделать это при более низких ценах на нефть, заявила в среду министр энергетики США Дженнифер Гранхолм.

Экономическая правда