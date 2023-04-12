Базовая инфляция в США немного замедлилась: как отреагировали инвесторы

Ключевой показатель инфляции в США продемонстрировал признаки замедления в марте, но, вероятно, не настолько, чтобы убедить Федеральную резервную систему снова повысить процентные ставки в следующем месяце.

Об этом пишет Bloomberg.

Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергоносители и за которым пристально следит ФРС, вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,5%.

В то же время ключевые показатели стоимости жилья продемонстрировали наименьший месячный прирост за последний год, а цены на продукты питания снизились.

"Инвесторы положительно отреагировали на отчет. Доходность казначейских облигаций упала, S&P 500 открылся выше, а доллар продолжил потери за день. Трейдеры все еще делают ставку на повышение ставки на 25 базисных пунктов на майском заседании ФРС.

Инфляция, однако, остается слишком высокой. Базовый индекс потребительских цен, который экономисты считают лучшим показателем базовой инфляции, вырос на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Впервые за последние два года базовая инфляция превысила общий показатель, который вырос на 5%.

Это резкое замедление по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку показатель теперь сравнивается с мартом 2022 года, когда цены на энергоносители резко выросли сразу после вторжения России в Украину", - пишет агентство.

Экономическая правда