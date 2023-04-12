Нидерланды работают над полным отказом от импорта сжиженного газа из РФ

Правительство Нидерландов работает над прекращением импорта сжиженного газа из России: в этом году страна прекратила подписывать новые контракты и работает над завершением уже существующих соглашений.

Об этом в интервью Bloomberg заявил министр энергетики Нидерланов Роб Джеттен.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что в нашей системе нет российских ископаемых энергоносителей, и мы преуспели в отношении угля, трубопроводного газа и нефти", - сказал Джеттен.

"Мы ведем много разговоров с компаниями, которые используют эти мощности, чтобы поэтапно отказаться от предыдущих соглашений по СПГ", - добавил он.

Европа полагалась на импорт этого топлива - в первую очередь, из США и Катара - для преодоления энергетического кризиса после того, как Россия прекратила большинство поставок трубопроводного газа в регион. Однако, значительные объемы российского СПГ продолжают поступать на континент, даже на фоне последствий войны в Украине, пишет агентство.

"Решение Нидерландов будет касаться как спотовых, так и долгосрочных контрактов. Эта страна является транзитной страной для поставок газа, а это означает, что решение может иметь более широкое влияние на всю Европу", - добавляет Bloomberg.

Нидерланды до сих пор импортируют российский СПГ по старым контрактам, подписанным до 2023 года, на которые приходится около 15% от общего объема импорта.

В этом году они стали четвертым крупнейшим покупателем российского СПГ в Европе, свидетельствуют данные отслеживания судов, собранными агентством Bloomberg.

"Решение Нидерландов идет дальше, чем аналогичный шаг Испании, крупнейшего европейского покупателя СПГ из России. Испанские импортеры СПГ получили письмо от правительства Мадрида с просьбой не подписывать новые контракты на поставку российского газа.

Европейский Союз стремится найти способ, чтобы страны-члены имели возможность эффективно запретить поставки российского СПГ без введения новых энергетических санкций. Министры энергетики стран-членов ЕС одобрили предложение, которое позволит правительствам временно запретить российским экспортерам бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок", - резюмирует Bloomberg.

Экономическая правда