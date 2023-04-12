"Нафтогаз" и "Газсети" объединили квитанции за поставку и распределение газа

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле.

Об этом сообщила прессслужба "Нафтогаза" в Facebook.

Клиенты "Нафтогаза", а также Кропивницкого филиала "ГАЗСЕТИ", АО "Днепрогаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Криворожгаз" и АО "Донецкоблгаз" получат в апреле обновленные мартовские счета.

"Все реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные по вариантам передачи показаний и оплаты собраны в одном месте", - добавили в компании.

Кроме того, уменьшение количества бумажных платежек существенно сократит расходы на печать и доставку квитанций, что поможет сохранению окружающей среды.

Однако в личном кабинете my.gas.ua электронные квитанции будут поступать абонентам без изменения.

Экономическая правда