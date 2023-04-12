Реформа "Укроборонпрома" до сих пор не началась: нет постановления правительства

Анонсированная премьер-министром Денисом Шмыгалем реформа госконцерна "Укроборонпром", а именно превращение его в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", пока не началась из-за отсутствия опубликованного постановления на сайте правительства.

Об этом сообщает Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО).

На заседании Правительства 21.03.2023 принято постановление Кабинета Министров "Об образовании акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". По состоянию на 11.04.2023 указанное постановление оформляется в соответствии с регламентными требованиями", - говорится в письме Секретариата Кабинета Министров, которое находится в распоряжении НАКО.

Пока документ отсутствует в публичном доступе. Проект постановления был представлен правительству еще в июне 2022 года. Соответственно, всего над документом работают более 9 месяцев.

В НАКО отмечают, что без постановления Кабмина превращение "Укроборонпрома" начаться не может.

"Следовательно откладываются старт корпоративной реформы оборонной отрасли, которая призвана сделать систему управления государственными производителями оружия прозрачной и независимой от влияния политиков и открыть доступ к дополнительным финансовым инструментам", - резюмировали в организации.

Напоминаем:

21 марта стало известно, что Кабмин образовал акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" путем преобразования госконцерна "Укроборонпром".