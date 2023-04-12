Apple инвестирует еще $200 миллионов в фонд по сокращению выбросов углерода

Компания Apple заявила во вторник, что удвоила свои финансовые обязательства перед фондом, который она создала два года назад для инвестирования в проекты, удаляющие углерод из атмосферы.

Об этом пишет Reuters.

Производитель iPhone заявил, что инвестирует еще 200 миллионов долларов в свой Фонд восстановления, который был создан в 2021 году с первоначальным объемом в 200 миллионов долларов.

Ожидается, что дополнительные инвестиции помогут фонду начать новые проекты и удвоить ранее заявленную цель - удалить около 1 миллиона метрических тонн углекислого газа в год, заявили в компании.

Apple прилагает усилия, чтобы к 2030 году стать углеродно-нейтральной через всю свою цепочку поставок и жизненный цикл каждого продукта.

Фонд, созданный совместно с Goldman Sachs Group и некоммерческой организацией Conservation International, за последние два года инвестировал в лесные угодья в Бразилии и Парагвае.

Расширенный фонд будет управляться Climate Asset Management, совместным предприятием HSBC Asset Management и Pollination, добавили в Apple.

"Фонд восстановления - это инновационный инвестиционный подход, который приносит реальную, измеримую пользу для планеты, не преследуя цель получения финансовой прибыли", - сказала Лиза Джексон, вице-президент Apple по вопросам окружающей среды, политики и социальных инициатив.

Экономическая правда