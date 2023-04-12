В Украине подключили к газовой сети первый биометановый завод
Первый в Украине завод по производству биометана подключили к сетям, предприятие за год будет производить около 3 миллионов кубометров газа.
Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.
Ожидается, что объем производимого газа в год будет обеспечивать потребности около 1500 клиентов – домохозяйств и промышленности.
Отмечается, что РГК возобновила работу по подключению биометанового завода сразу после деоккупации Черниговской области в апреле прошлого года.
Весь процесс подключения от выдачи технических условий до завершения строительства длился менее полугода.
Для предприятия установили узел учета газа и газорегулирующего оборудования, укомплектованного технологическими решениями мировых лидеров газовой отрасли - компаний Emerson, Pietro Fiorentini, FMG и Sick.
"Биометан, который производит предприятие, ничем не отличается от природного и сразу может потребляться домохозяйствами и промышленностью. Качество доочищенного метана контролируется поточным хроматографом, а газорегулирующий пункт оборудован устройством для отбора проб газа", - отметили в компании.
На первом этапе газ будет поступать в сеть в осенне-зимний период. После строительства второй очереди и кольцевания сетей подача станет круглогодичной.
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Экономическая правда