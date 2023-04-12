Все разделы
Укр / Рус

"Киевстар" планирует обновить бот клиентской поддержки технологией ChatGPT

Среда, 12 апреля 2023, 14:28 - Анастасия Жарикова

Мобильный оператор Киевстар планирует обновить собственный чат-бот клиентской поддержки технологией искусственного интеллекта, но из-за вопросов безопасности на это может уйти до 1,5 года.

Об этом рассказала B2C-директор "Киевстар" Татьяна Лукинюк, сообщает Forbes.

"Мы сейчас просматриваем полностью подход к Зоряне, чтобы сделать ее все-таки адекватной с использованием ChatGPT, чем пытаться ускорить прошлую технологию", – рассказала Лукинюк.

"Киевстар" запустил бота-помощника Зоряну в марте 2016 года. Директор отметила, что с тех пор технологии значительно изменились, поэтому оператор решил полностью пересмотреть подход к виртуальному помощнику.

Интеграция состоится не раньше чем через год полтора из-за вопросов безопасности.

"Мы точно не сможем это сделать быстро", - говорит Лукинюк.

Интенсивность атак на крупнейшего в Украине телеком-оператора, по ее словам, выросла в 400 раз. Поэтому, по соображениям безопасности, компания сможет работать только с защищенной на 100% технологией.

Киевстар
Материалы по теме
Частотный вопрос на фоне войны 20 января 2023, 16:51
Оператор связи Veon, владеющий "Билайн", выходит с российского рынка 24 ноября 2022, 17:09
В "Киевстаре" планируют увеличить автономность работы сети до 4-6 часов 17 ноября 2022, 16:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте