"Киевстар" планирует обновить бот клиентской поддержки технологией ChatGPT

Мобильный оператор Киевстар планирует обновить собственный чат-бот клиентской поддержки технологией искусственного интеллекта, но из-за вопросов безопасности на это может уйти до 1,5 года.

Об этом рассказала B2C-директор "Киевстар" Татьяна Лукинюк, сообщает Forbes.

"Мы сейчас просматриваем полностью подход к Зоряне, чтобы сделать ее все-таки адекватной с использованием ChatGPT, чем пытаться ускорить прошлую технологию", – рассказала Лукинюк.

"Киевстар" запустил бота-помощника Зоряну в марте 2016 года. Директор отметила, что с тех пор технологии значительно изменились, поэтому оператор решил полностью пересмотреть подход к виртуальному помощнику.

Интеграция состоится не раньше чем через год полтора из-за вопросов безопасности.

"Мы точно не сможем это сделать быстро", - говорит Лукинюк.

Интенсивность атак на крупнейшего в Украине телеком-оператора, по ее словам, выросла в 400 раз. Поэтому, по соображениям безопасности, компания сможет работать только с защищенной на 100% технологией.