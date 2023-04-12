Инфляция третий месяц подряд замедляется быстрее, чем прогнозировали в НБУ: как это объясняют

Инфляция третий месяц подряд замедляется быстрее, чем это прогнозировали в Нацбанке – в марте базовый показатель снизился до 19,8% в годовом исчислении с 22,7% в феврале.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Стремительное снижение инфляции связано со значительным предложением продовольствия и горючего, лучшей ситуацией в энергетике, улучшением инфляционных ожиданий и благоприятной ситуацией в наличном сегменте валютного рынка. В то же время, замедление инфляции также в основном объясняется эффектами базы сравнения в прошлом году", - пояснили в регуляторе.

Согласно данным Госстата, базовая инфляция в марте снизилась до 19,8% в годовом исчислении с 22,7% в феврале.

Удорожание обработанных продовольственных товаров существенно замедлилось (до 23,5%), как и в феврале благодаря лучшей, чем ожидалось, ситуации в энергетике.

Так, более низкими темпами росли цены на хлеб и мучные изделия, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и консервы. В условиях достаточного предложения на внутреннем рынке и снижения экспортных цен медленнее росла стоимость молочных продуктов и подсолнечного масла. Кроме того, улучшение курсовых ожиданий, в частности на фоне укрепления наличного курса гривни, способствовало снижению темпов удорожания импортных продуктов.

Рост цен на непродовольственные товары также замедлился (до 18,8%). В Нацбанке отмечают, что такая динамика была ожидаемой из-за эффектов базы сравнения в прошлом году. Кроме того, благодаря улучшению курсовых и инфляционных ожиданий, медленнее росли цены на товары личного ухода, одежду и обувь, электронику, фармацевтические товары, мебель, бытовую технику, автомобили.

Темпы роста стоимости услуг почти не изменились (15,4%). Темпы роста цен на сырые продукты питания уменьшились до 31,6% благодаря более низкому спросу и снижению мировых цен.

Кроме того, под влиянием достаточного импортного предложения и укрепления наличного курса гривни медленнее дорожали табачные изделия и алкогольные напитки, последние – учитывая более слабый спрос. Также притормозил рост цен на транспортные услуги благодаря стабилизации цен на топливо.

Напоминаем:

Рост потребительских цен в Украине в марте 2023 г. ускорился до 1,5% с 0,7% в феврале.