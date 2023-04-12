HSBC нанял десятки банкиров из обанкротившегося Silicon Valley Bank

Американское подразделение HSBC Holdings наняло на работу десятки банкиров из Silicon Valley Bank, который обанкротился в прошлом месяце.

Об этом пишет Reuters.

Среди приглашенных банкиров - Дэвид Сабоу, который недавно возглавлял сегмент технологий и здравоохранения в калифорнийском банке.

В заявлении HSBC США говорится, что найм поможет банку создать специализированную банковскую практику, ориентированную на обслуживание компаний в сфере технологий и здравоохранения, а также инвесторов, которые их поддерживают.

В рамках этой инициативы HSBC сначала собрал команду из более 40 банкиров в Сан-Франциско, Бостоне и Нью-Йорке.

В прошлом месяце американские регуляторы решили поддержать сделку регионального кредитора First Citizens BancShares по приобретению обанкротившегося банка SVB, что привело к убыткам в размере 20 миллиардов долларов для государственного страхового фонда.

HSBC сообщил, что среди нанятых сотрудников - Сунита Патель, которая будет наблюдать за привлечением инвесторов и развитием бизнеса на рынке технологий и здравоохранения, Кэтрин Андерсен, которая возглавит направление медико-биологических наук и здравоохранения, и Мелисса Степанис, которая будет наблюдать за технологиями.

В прошлом месяце HSBC приобрел британское подразделение банка SVB за символический один фунт, спасая ключевого кредитора для технологических стартапов в Британии.

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Экономическая правда