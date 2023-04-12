МВФ оценивает влияние решения о возвращении выплат военным в 30 тысяч

Международный валютный фонд изучает принятую парламентом поправку, которая возвращает военным выплаты в 30 тыс грн за счет ограничения выплат в государственных органах и на госпредприятиях.

Об этом глава миссии фонда в Украине Гэвин Грей сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Нам известно о поправке, принятой парламентом 10 апреля относительно правовых основ для применения мер, связанных с военным положением, и мы находимся в процессе оценки ее влияния", - отметил он.

Кроме того, Грей отметил, что пока рано давать комментарии по выполнению Украиной ряда взятых на себя обязательств и количественных критериев в рамках программы расширенного финансирования EFF на конец марта, ведь программу утвердили чуть больше недели назад.

В понедельник Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект с правкой, возвращающей выплату 30 тысяч гривен для украинских военных, находящихся вне мест боевых действий.

Первый заместитель Налогового комитета ВР Ярослав Железняк сообщил, что правка возвращает надбавку путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий до 10 минимальных зарплат, или 67 тыс грн.

По словам Железняка, для возвращения выплат в 30 тыс грн военным необходимо дополнительные 152,4 млрд грн, тогда как экономия от ограничений зарплат чиновников позволит сэкономить до 3 млрд грн.

Во вторник нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль зарегистрировал в Раде постановление об отмене решения о возвращении дополнительных выплат военным вне боевых действий. Как отметил Железняк, пока это постановление не будет рассмотрено в парламенте, спикер не имеет право подписать закон.

Читайте также: 30 тысяч получат не все. Как изменились зарплаты и пенсии для военных с 1 февраля

Напоминаем:

Из-за изменений законодательства с 1 февраля для военнослужащих, которые находятся далеко в тылу, вне зоны боевых действий и не выполняют задач на востоке, юге или севере страны, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тысяч гривен.