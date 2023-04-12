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В Украине открыли доступ к реестрам строительства: данные были закрыты с начала войны

Среда, 12 апреля 2023, 12:34 - Анастасия Жарикова

Публикацию открытых данных о строительстве возобновили в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСС) и на портале data.gov.ua впервые с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

В министерстве отметили, что, несмотря на войну, ЕГЭСС не останавливала свою работу и авторизованные пользователи (архитекторы, инженеры, работники органов контроля) имели доступ к необходимым сведениям, однако информация не была доступна публично.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров после длительных переговоров с силовым блоком министерства определили перечень информации, которая не несет угрозы национальной безопасности.

Теперь доступной стали:

  • публичная карта строительства. На нем отображаются недавно выданные разрешения на проведение строительных работ;
  • сведения по конкретному объекту строительства;
  • информацию о строительстве по адресам.

"Теперь журналистам и общественности будет легче контролировать застройку городов и противодействовать коррупции", - добавил Федоров.

Экономическая правда

Мининфраструктуры Минцифра строительство
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