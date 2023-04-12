Британия ввела санкции против Марченко и родственников российских олигархов

Великобритания ввела санкции против жены кума Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко, а также против родственников российских олигархов Сулеймана Керимова, Андрея Скоча и Владимира Евтушенкова.

Об этом говорится в сообщении офиса применения финансовых санкций Казначейства страны от 12 апреля.

Так, в санкционный список попали родственники нескольких российских олигархов.

В частности, это Владимир Скоч, отец депутата Госдумы и олигарха Андрея Скоча, а также дочь миллиардера Варвара. Вдвоем они владеют активами депутата (доля в USM 30%, в аэропорту Внуково 61,5%). Состояние Андрея Скоча и его семьи российский Forbes в 2022 году оценивал в $4,7 млрд.

Кроме того, под санкциями оказались жена основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова ($1,7 млрд в 2022 году) Наталья и дети бизнесмена Татьяна и Феликс Евтушенковы.

В списке также дочь члена Совета Федерации от Дагестана, олигарха Сулеймана Керимова ($10,5 млрд в 2023 году) Гульнара Керимова и Нариман Гаджиев - тезка и однофамилец проживающего в Швейцарии экс-министра прессы и информации Дагестана. Источники российского Forbes называли его родственником Керимова.

В санкционный список также внесли Оксану Марченко - жену кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также в списке два уроженца Кипра, корпоративные юристы Христодулос Вассилиадес и Деметрис Иоаннидес.

Первого внесли в санкционный список в связи за сотрудничество с олигархом Алишером Усмановым, второй - за предоставление услуг Абрамовичу, говорится в сообщении.

Под санкции также попал холдинг USM, основанный Усмановым. В обосновании санкций указано, что USM принадлежит или контролируется непосредственно или косвенно лицом, которое "получает выгоду от поддержки правительства России, а именно Алишером Усмановым", а также что USM "занимается бизнесом в секторах стратегической значимости для правительства России, а именно в российском добывающем секторе и секторе коммуникационных и цифровых технологий".

Кроме того, под санкции попали еще две компании, которые правительство Великобритании считает связанными с Усмановым: Curzon Square Limited и Hanley Limited. Компанию Meritservus HC Limited правительство Великобритании связывает с Романом Абрамовичем.

Всего в санкционном списке Великобритании теперь 1559 физических лиц и 184 юридических лица. Имущество и средства тех, кто попал под санкции в Великобритании, подлежат замораживанию.

Экономическая правда