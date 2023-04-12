Нефть дорожает в ожидании ключевых данных по инфляции в США

Цены на нефть выросли в среду, поскольку рынок ожидал данных по инфляции в США, которые, вероятно, повлияют на политику ФРС относительно будущих повышений процентных ставок.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены на нефть

По состоянию на 06:15 по Гринвичу нефть марки Brent подорожала на 19 центов, или на 0,2%, до 85,80 долларов за баррель, а американская West Texas Intermediate - на 13 центов, или на 0,2%, до 81,66 долларов за баррель.

Во вторник цены выросли примерно на 2% на фоне оптимизма относительно того, что Федеральная резервная система США приближается к завершению цикла повышения процентных ставок, что делает долларовую нефть дешевле для покупателей, владеющих другими валютами.

Причины

Ожидается, что индекс потребительских цен в США в марте вырастет на 0,4% в месячном измерении и на 5,6% в годовом измерении, согласно опросу экономистов, проведенному агентством Reuters.

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил во вторник, что, по его мнению, центральный банк США может вскоре прекратить повышение процентных ставок, в то время как президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что он считает, что инфляция, которая сейчас составляет 5% по желаемому для ФРС показателю, снизится до "середины тройки" к концу этого года.

Однако Еп Чжун Ронг, рыночный аналитик IG, отметил в записке для клиентов, что любой "более высокий, чем ожидалось, уровень инфляции может заложить основу для еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов в июне".

Между тем данные Американского института нефти (API) показали, что запасы сырой нефти выросли примерно на 380 тыс баррелей за неделю, закончившуюся 7 апреля, против прогнозов восьми аналитиков, опрошенных Reuters, которые предсказывали снижение на 600 тыс баррелей.

В то же время запасы бензина выросли примерно на 450 тыс баррелей, согласно отчету Американского института нефтепродуктов (API), тогда как аналитики ожидали сокращения на 1,6 миллиона баррелей.

Экономическая правда