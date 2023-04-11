Полеты над Украиной возобновят сразу после окончания войны - Украэрорух

Украинское воздушное пространство откроется сразу после окончания войны.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "Украэрорух".

"Сегодня информационное пространство Украины всколыхнула новость по поводу очередного прогноза Евроконтроля о вероятности возобновления полетов в Украине только с конца 2029 года. Не могли остаться в стороне от таких сообщений, поэтому подробно информируем об особенностях подготовки прогнозов и перспектив открытия украинского неба", - говорится в сообщении.

В "Украэрорух" объяснили, что опубликованный прогноз Евроконтроля базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов, а именно: закрытие воздушного пространства Украины для гражданских полетов из-за военных действий, существенные ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы, России и Беларуси, существенное уменьшение полетов в Польше, Балтийских, Скандинавских странах, и увеличение интенсивности полетов в юго-восточной части Европы (с целью облета закрытых зон) и т.д.

"Эти факторы считаются такими, что будут действовать до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года, - из-за отсутствия на сегодняшний день других подтвержденных входных данных для прогнозирования", - добавили в госпредприятии.

В "Украэрорух" подчеркнули, что Евроконтроль не генерирует и не использует военную аналитику для создания своих прогнозов. Также указанные расчеты не содержат других факторов неопределенности, как: непрогнозируемую экономическую турбулентность, эскалацию геополитической напряженности, другие непредсказуемые события, которые могут оказать негативное влияние на развитие авиации.

Напоминаем:

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) в своем прогнозе до 2029 года предусматривает, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдовы сохранятся.