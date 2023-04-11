Украина говорит, что Россия довела зерновую сделку до "критической ситуации"

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил о "критической ситуации" с воплощением Черноморской зерновой инициативы со стороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Васьков сказал в интервью The Guardian, опубликованном во вторник.

В рамках "зерновой сделки" представители России, Турции и ООН инспектируют суда на пути к украинским портам и из них. Совместная комиссия согласовывает названия кораблей, которые подлежат проверке.

Во вторник, по словам заместителя министра инфраструктуры Украины, никаких проверок не произошло.

Украинская сторона подала названия трех сухогрузов, как и предусмотрено соглашением. Но россияне вычеркнули эти названия и подали другие суда из текущей очереди, которая насчитывает 50 судов. В результате ни одно судно не смогло продолжить свой путь, что является фактической блокадой со стороны Москвы.

"Сегодня мы имеем критическую ситуацию. Россияне нарушили условия Черноморской зерновой инициативы. Они решили в одностороннем порядке изменить планы украинских портов. Это неприемлемо", – подчеркнул Васьков.

Он добавил, что в случае, если РФ будет продолжать блокаду мировые цены на продовольствие могут вырасти на 15%. В результате украинские фермеры будут вынуждены снова накапливать зерно, как прошлым летом, и окажутся перед серьезными финансовыми трудностями.

Васьков подчеркнул, что Киев срочно поднял вопрос о действиях России во вторник перед ООН и Турцией.

Напомним, 18 марта в правительстве Украины сообщили о продлении зерновой инициативы на 120 дней. В то же время РФ затем заявила о продлении "зерновой сделки" только на 60 дней и пригрозила полным разрывом, если не будут выполнены ее ультимативные требования.

Европейская правда