Казахстан фиксирует рост спроса на уран: восточноевропейские АЭС хотят уменьшить зависимость от РФ

Государственная уранодобывающая компания Казахстана "Казатомпром" готовит запасы, поскольку спрос на уран растет, в том числе со стороны восточноевропейских производителей электроэнергии, которые стремятся уменьшить свою зависимость от России.

Об этом пишет Bloomberg.

Некоторые атомные электростанции в Восточной Европе, которые ранее получали обогащенный уран из России, ищут контракты с 2025 года, заявил генеральный директор "Казатомпрома" Ержан Муканов.

По его словам, геополитическая неопределенность меняет потоки ядерного топлива, что побуждает некоторых производителей электроэнергии создавать запасы.

США являются одной из стран, которые стремятся уменьшить свою зависимость от обогащенного урана из России, крупнейшего в мире поставщика ядерного топлива. Пока этого недостаточно, чтобы предотвратить резкий рост российского ядерного экспорта после вторжения в Украину, что увеличило доходы Кремля и укрепило его влияние, пишет агентство.

Ожидается, что спрос на уран вырастет примерно на треть к 2030 году, заявила в прошлом году Всемирная ядерная ассоциация, ссылаясь на прогнозируемое увеличение мощности реакторов на 16%. Казахстан, который производит более 40% мирового объема урана, планирует удержать добычу на уровне около 22 тыс тонн в этом году.

"Мы прогнозируем увеличение спроса на уран, но мы не заинтересованы во взрывном росте цен", - сказал Муканов.

По словам Муканова, растет спрос со стороны Китая, который ищет уран для загрузки запланированных новых атомных электростанций и увеличения собственных запасов. По его словам, цель Китая - иметь "бесперебойные долгосрочные поставки".

Экономическая правда