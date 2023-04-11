Россия начала поставки горючего в Иран по железной дороге – Reuters

Россия в этом году впервые начала экспорт топлива в Иран по железной дороге после того, как традиционные покупатели отказались от торговли с Москвой.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 3 отраслевых источника и данные об экспорте.

"Западные санкции в отношении российских нефтепродуктов из-за того, что Москва называет своей "специальной военной операцией" в Украине, переформатировали мировые рынки топлива: танкеры стали ходить более длинными маршрутами, а поставщики выбирают экзотические направления и способы транспортировки", - пишет агентство.

Министерства нефти России и Ирана не ответили на запросы о комментариях.

Осенью прошлого года вице-премьер-министр России Александр Новак объявил о начале своп-поставок нефтепродуктов с Ираном, но фактические поставки начались только в этом году, сообщили источники Reuters.

В феврале и марте Россия поставила в Иран до 30 тыс тонн бензина и дизельного топлива, сообщили Reuters два источника, знакомые с данными об экспорте.

Третий источник подтвердил факт торговли, но не смог подтвердить объемы.

Все объемы были поставлены по железной дороге из России через Казахстан и Туркменистан. Один из источников сообщил, что некоторые партии бензина были отправлены из Ирана в соседние страны, в том числе в Ирак, грузовиками.

Иран является производителем нефти и имеет собственные нефтеперерабатывающие заводы, но в последнее время его потребление превышает внутреннее производство топлива, особенно в северных провинциях.

Россия поставляла небольшие объемы топлива в Иран танкерами через Каспийское море, как это было в 2018 году, сообщили два трейдера.

Российские нефтяные компании пока заинтересованы в экспорте дизельного топлива и бензина в Иран по железной дороге, поскольку экспорт морским транспортом сталкивается с высокими фрахтовыми ставками и ценовым ограничением, установленным странами "Большой семерки" (G7).

Экономическая правда