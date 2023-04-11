Рада утвердила механизм ликвидации неработающих госпредприятий: их более 1200

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8205 об особенностях ликвидации неработающих госпредприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИУ).

В Фонде подчеркнули, что в Украине более 1200 неработающих предприятий, которые существуют лишь на бумаге и генерируют миллионные убытки для государства.

Чтобы ликвидировать неработающие предприятия, необходимо более 30 млн грн, добавили в Фонде.

"Принятый закон вводит механизм самофинансирования процедуры ликвидации, то есть на это не будут тратиться дополнительные бюджетные деньги.

Для этого будут привлекаться квалифицированные опытные специалисты, которые будут получать официальное вознаграждение. Кроме этого, ликвидация позволит погасить долги предприятий перед госбюджетом и работниками", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Фонде, основная задача закона - сделать процедуру ликвидации госпредприятий самоокупаемой, то есть без привлечения из государственного бюджета средств.

"К ликвидации госпредприятий будут привлечены квалифицированные специалисты с соответствующим опытом. Они будут разыскивать имущество, которым ранее владели госпредприятия и которым сейчас пользуются ловкие дельцы. После продажи такого имущества, эти специалисты будут получать от 3% до 5% от его стоимости.

Остальные средства будут направлены на погашение долгов госпредприятий или финансирование ликвидации таких ГП без активов", - добавили в ФГИУ.

Фонд госимущества рассчитывает, что благодаря новой процедуре удастся найти и продать активы неработающих госпредприятий общей стоимостью не менее 140 млн грн.

Экономическая правда