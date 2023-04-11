УЗ завершила капитальное восстановление моста через реку Ирпень

"Укрзализныця" объявила о завершении капитального ремонта железнодорожного моста через реку Ирпень в Киевской области, движение поездов через мост открыто по двум путям.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что это позволит в ближайшее время увеличить количество пассажирских поездов в направлении Коростеня и городов - сателлитов Киева.

"Железнодорожники демонтировали все поврежденные элементы моста и на их месте возвели фактически новый переход через реку", - говорится в сообщении.

Железнодорожный мост через реку Ирпень в одноименном городе Киевской области был разрушен 21 марта 2022 года.

"После того, как противник был разбит и изгнан из Киевской области, мы должны были в кратчайшие сроки помочь вернуть нормальную жизнь в регион и восстановить железнодорожное сообщение в деоккупированные населенные пункты. Сначала в течение месяца мост через реку Ирпень был восстановлен по временной схеме. Это позволило уже в начале мая прошлого года запустить поезда в Ирпень, Бучу, Бородянку и другие населенные пункты.

После этого начали выполнять работы по капитальному восстановлению моста. Теперь можем вернуть на направление надлежащие объемы движения", - рассказал член правления "Укрзализныци" Роман Черницкий.

Работы по капитальному восстановлению железнодорожного моста начали в июле 2022 года. В конце ноября прошлого года возобновили движение поездов по нечетной колее моста, а в конце марта 2023 года завершили все работы по восстановлению моста и открыли движение по четной колее, добавили в УЗ.

"В результате боевых действий на территории Украины было повреждено около 70 железнодорожных мостов, из которых треть мы уже отстроили. Понимая всю важность железной дороги для населения и экономики страны, железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы вся поврежденная инфраструктура была восстановлена в кратчайшие сроки и поезда курсировали", - заявил председатель правления УЗ Евгений Лященко.

Экономическая правда