Южная Корея оштрафовала Google на 32 миллиона долларов: причины

Южная Корея оштрафовала Google Alphabet на 42,1 миллиарда вон (32 миллиона долларов) за использование своего влияния на рынке мобильных приложений для вытеснения местного конкурента.

Об этом сообщает Bloomberg.

Google пыталась заблокировать рост конкурента корейской платформы One Store Co., заявила Комиссия справедливой торговли Кореи.

Google якобы попросил некоторые корейские игровые компании, в том числе NCSoft Corp. и Netmarble Corp., а также меньшие фирмы и китайские компании, эксклюзивно выпустить их новые игры в Google Play Store, в обмен на то, чтобы Google рекламировала их игры и оказывала дальнейшую поддержку за границей.

Google, которая контролирует примерно три четверти корейского рынка мобильных приложений, отрицает предпочтение разработчикам, которые размещают свои программы только в Google Play.

"Никакого нарушения закона не было", сказал представитель Google в письменном заявлении, добавив, что это открытая платформа, которая дает разработчикам контроль над тем, как они распространяют свои программы.

"Google делает значительные инвестиции в успех разработчиков, и мы с уважением не согласны с выводами KFTC", - отметили в компании.

Регулятор заявил, что Google начал делать такие предложения в июне 2016 года, когда One Store приступил к работе в Корее, и продолжал их до апреля 2018 года.

Эта деятельность помешала возможности One Store привлекать новые игры и привела к падению продаж, а доход Google увеличился на около 1,8 триллиона вон.