Рада освободила владельцев уничтоженного и поврежденного имущества от налога на недвижимость

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №7632 об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество за объекты, которые были уничтожены или повреждены в результате агрессии России.

Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

По его словам, документ в целом поддержал 281 нардеп.

"Освобождение платы за землю для физических (за весь 2022-й) и юридических лиц (с 01.03.2022 - 01.01.2023) будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация", - отметил Железняк.

Также, по его словам, предусмотрено освобождение от налога на недвижимость для физических лиц (за 2021 и 2022 год) и юридических лиц (с 01.03.2022 - 01.01.2023), если жилая недвижимость расположена на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

"С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация", - добавил нардеп.

"Мы закрепили в Налоговом кодексе норму, которая позволяет не начислять и не платить налог на недвижимое имущество, которое отличается от земельного участка, начиная с месяца, в котором объект разрушен.

Факт разрушения должен быть подтвержден актом осмотра объекта, составленного ГСЧС или его территориальным органом или органом местного самоуправления", - написала в Telegram автор законопроекта Елена Шуляк.

Экономическая правда