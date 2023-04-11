Дефицит финансирования быстрого восстановления Украины в этом году составляет $11 млрд - Всемирный банк

По оценкам Всемирного банка, дефицит финансирования скорейшего восстановления и реконструкции Украины в этом году составляет 11 миллиардов долларов.

Об этом сообщил глава банка Дэвид Малпасс на открытии "весенних встреч" ВБ и МВФ, передает Интерфакс-Украина.

Он анонсировал проведение 12 апреля третьего круглого стола министров в поддержку Украины, в том числе поиска необходимых средств для быстрого восстановления.

"Нелепая война в Украине может закончиться только решением остановить войну вторгшейся в Украину страны", - заявила, в свою очередь, на открытии собрания директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Она добавила, что эта война не только убивает людей, но и приводит к росту цен на продовольствие.

"Это создает еще большую геополитическую напряженность, снижая способность мира работать как единое целое. Поэтому я хочу признать, что есть проблема, которую эти встречи не могут решить, но если это решится, это чрезвычайно помогло бы с повесткой дня, которую мы обсуждаем", - отметила Георгиева.

По словам Малпасса, Всемирный банк принимал участие в оказании помощи в направлении международных ресурсов гражданскому сектору Украины, а ныне также смотрит на восстановление украинской экономики.

Напоминаем:

Всемирный банк увеличил свою оценку потребностей Украины в средствах на восстановление и реконструкцию не менее 411 миллиардов долларов.

Согласно обновленным прогнозам Всемирного банка, экономика Украины в этом году вырастет на 0,5% после падения на 29,2% в 2022 году, а в 2024 году - вырастет на 3,5%. В январе Всемирный банк ожидал более быстрого роста: на 3,3% в 2023 году и на 4,1% – в 2024-м.