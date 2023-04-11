Курс валют на 11 апреля: сколько стоят наличные доллар и евро
Во вторник, 11 апреля, курс гривны к доллару и евро на "черном рынке" ослаб, в кассах банков вырос только курс покупки обеих валют.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 37,53 - 37,87 грн, а в воскресенье, 9 апреля, курс колебался между 37,42 - 37,64 грн. Курсовой спред существенно увеличился, следовательно приобрести валюту стало дороже.
Относительно "черного" курса гривны к евро, он также ослаб. На это же время курс составлял 40,64 - 40,83 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,54 - 40,86 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 37,3 - 37,8 грн (курс на 10 апреля - 37,2 - 37,875 грн);
- Евро - 40,4 - 41,0 грн (курс на 10 апреля - 40,225 - 41,0 грн).
В разрезе банков наличные курсы следующие:
- Приватбанк - 37,1 - 37,6 грн;
- Ощадбанк - 37,25 - 38,25 грн;
- Укрэксимбанк - 37,45 - 38,05 грн;
- Райффайзен - 37,4 - 38,4 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн