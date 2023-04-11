Три бывших топ-менеджера подали в суд на Twitter из-за неоплаченных счетов

Бывший генеральный директор Twitter Параг Агравал и двое других бывших руководителей подали в суд на компанию за то, что она не покрыла более $1 млн личных судебных расходов, в том числе связанных с расследованием, проведенным Минюстом США.

Об этом пишет Financial Times.

Агравал, бывший главный юрисконсульт Twitter Виджай Гадде и бывший финансовый директор Нед Сигал были уволены Маском, когда он приобрел платформу за 44 млрд долларов в октябре.

Они утверждают, что компания "отказалась признавать свои обязательства и оплачивать любые счета" после того, как они лично понесли "значительные расходы", реагируя на судебные иски и расследования, связанные с их бывшими должностями.

Согласно документам, поданным в суд штата Делавэр, Министерство юстиции связалось с адвокатами Агравала и Сигала "в отношении определенных расследований, связанных с компанией".

Непонятно, с чем были связаны эти расследования и продолжаются ли они до сих пор. Минюст не сразу ответил на запрос газеты о комментарии.

В иске утверждается, что Агравал и Сигал также понесли судебные издержки в связи с запросами Комиссии по ценным бумагам и биржам США в 2022 году. Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует, нарушил ли Илон Маск законодательство о ценных бумагах, не предоставив своевременной информации, когда он приобрел 9,2% акций компании в начале прошлого года.

Компании часто покрывают судебные издержки руководителей, связанные с их служебным положением.

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Экономическая правда