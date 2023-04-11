Марченко встретился с руководством МВФ: что обсуждали

В понедельник министр финансов Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями Международного валютного фонда - в частности, говорили о выполнении структурных маяков в рамках новой программы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Марченко посетил США в рамках рабочего визита, где вместе с заместителями Ольгой Зыковой и Юрием Драганчуком, представителями Национального банка Украины и правительственным уполномоченным по вопросам управления государственным долгом Юрием Буцой провел встречи с руководством МВФ.

На встрече с Директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером стороны обсудили влияние большой войны на экономическую и финансовую системы Украины, политики и меры по преодолению ее последствий, а также выполнение Украиной структурных маяков в рамках недавно одобренной четырехлетней программы расширенного финансирования.

Среди ключевых краткосрочных направлений предусмотренных реформ: укрепление макрофинансовой стабильности, структурная фискальная политика, фискальная прозрачность и управление рисками.

Кроме того, структурные маяки программы касаются усиления управления государственными инвестициями, дерегуляции экономики и улучшения бизнес-климата, усиления борьбы с коррупцией и реформы энергетического сектора.

В ходе встречи с заместителем директора Департамента МВФ по вопросам стратегии, политики и анализа Умой Рамакришнан и Главой Миссии МВФ в Украине Гэвином Греем, Марченко отметил, что наблюдается постепенное восстановление экономики Украины.

"Даже в условиях активных боевых действий, системных обстрелов и пройденных блэкаутов, внутренний спрос и налоговые поступления увеличиваются по сравнению с первыми месяцами войны", - отметил Марченко.