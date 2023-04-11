В Финляндии вдвое снизилось количество покупателей недвижимости из РФ

Объем сделок с недвижимостью, совершаемых россиянами в Финляндии, в этом году упал наполовину по сравнению с годом ранее.

Об этом пишет Yle со ссылкой на данные Министерства обороны относительно разрешений на покупку недвижимости.

Отмечается, что американцы в январе-марте купили почти вчетверо больше квартир и другой недвижимости в Финляндии, чем за тот же период прошлого года.

"Всем покупателям из стран, не входящих в ЕС или ЕЭЗ, для приобретения недвижимости в Финляндии требуется разрешение, выданное Министерством обороны. Количество лицензий, выданных россиянам, снизилось с 66 до 30, а количество полученных американцами лицензий увеличилось почти вчетверо - с пяти до 19", - говорится в статье.

Эксперт Министерства обороны Анне Яаккола выделила основные факторы снижения объемов сделок с участием россиян. Во-первых, торговля жильем в Финляндии в целом замедлилась. Во-вторых, осенью прошлого года вступили в силу ограничения на въезд.

"Это явно повлияло на количество сделок с недвижимостью, совершаемых российскими резидентами в Финляндии, а санкции также усложнили денежные переводы [из России в Финляндию]. Все это вместе способствовало уменьшению купли-продажи недвижимости", - заявила Яаккола.

В результате новых ограничений наличие недвижимости само по себе уже не позволяет владельцу въехать в Финляндию.

В прошлом россияне использовали владение недвижимостью как "входной билет" в Финляндию, покупая ее совместно. Таким образом въезд облегчался большему количеству людей. Эта лазейка была закрыта осенью прошлого года.

Согласно принципиальному решению правительства, въезд в страну разрешен только одному лицу, зарегистрированному как владелец недвижимости, и только для выполнения необходимых работ по уходу за домом.

Подавляющее большинство россиян, сделавших покупку в этом году, уже живут в Финляндии, тогда как до осени прошлого года половина покупателей была из России.

В этом году россияне в основном покупали недвижимость для проживания, тогда как в прошлом году большинство покупателей были дачниками. Большая часть сделок приходится на Южную и Северную Карелию, Кюменлааксо и Южное Саво.

В отличие от них, жители США покупали недвижимость в основном в столичном регионе Хельсинки и Уусимаа, в основном для проживания и отдыха.

Украинские покупатели, в свою очередь, отдают предпочтение Юго-Западной Финляндии. В этом году украинцы приобрели больше недвижимости, чем год назад.

Экономическая правда